A Dazn la telecronaca della rabbia Inter | ancora non si sa se Chivu parlerà

A Dazn è stata trasmessa la telecronaca della partita tra Inter e Atalanta, conclusa con un pareggio. Non si conosce ancora se Cristian Chivu interverrà nel post partita, mentre la tensione tra i protagonisti si percepisce chiaramente. I nervi sono tesi e l’atmosfera resta calda, lasciando in sospeso la decisione sulla sua partecipazione. La partita si è conclusa senza vincitori né sconfitti.

Non è chiaro se Cristian Chivu interverrà nel post partita di Inter -Atalanta. La tensione è alta e i nervi a fior di pelle (il fantasma di Inzaghi si fa sentire?), lo scopriremo solo alla fine: si tratta comunque di un pareggio. Ecco le parole degli inviati Dazn: “Dietro il tunnel, dove ogni tanto i giocatori sbirciano il campo, si percepiva chiaramente la rabbia dell’Inter: un senso di ingiustizia per quanto accaduto stasera e, probabilmente, anche settimana scorsa, legato al rigore non concesso contro il Milan. Chivu stesso non si dava pace. Andrea, la percezione del momento amplifica inevitabilmente le emozioni: domani il Milan avrà una grande occasione per riaprire il campionato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - A Dazn la telecronaca della rabbia Inter: ancora non si sa se Chivu parlerà Articoli correlati Inter Napoli, Chivu parlerà nella tradizionale conferenza stampa della vigiliaMercato Inter, i dirigenti nerazzurri lavorano sui rinnovi di Bisseck e Carlos Augusto: ecco le cifre e tutti i dettagli Mercato Inter, Accomando... Ronaldo a Inter TV: «San Siro sa come si ribaltano queste notti. Chivu ha trasmesso la carica giusta, credo…»di Redazione Inter News 24Ronaldo il Fenomeno, leggenda nerazzurra, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara di questa sera contro l’Inter In... Contenuti utili per approfondire A Dazn la telecronaca della rabbia... Temi più discussi: Telecronisti Serie A Enilive: il palinsesto di DAZN con il commento dei nostri tecnici; Telecronisti Serie B: il palinsesto di DAZN; Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 28^ giornata; Napoli - Torino in Diretta Streaming | DAZN IT. La telecronaca di Lazio-Milan sarà affidata da Pierluigi Pardo e Dario Marcolin(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Lazio-Milan, big match della 29esima giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 15 marzo alle 20.45 da Dazn anche in modalità gratuita. Si tratta del ... milannews.it Serie A, si decide lo scudetto: tutte le partite della 29^ giornata su DAZNL'Inter deve battere l'Atalanta per mettersi alle spalle la sconfitta del derby, il Milan va a Roma per cercare di avvicinarsi ancora ai nerazzurri. hdblog.it Watch Lega Serie A live in select territories & highlights globally all season long | DAZN.com x.com IT’S SEMIFINALS TIME! Dalle 20:30 su Raiplay, DAZN & VBTV @savinodelbenevolley e @verovolley si sfideranno nella Gara-1 delle semifinali di PlayOff Scudetto della #SerieA1Tigotà Chi vincerà stasera Segui la diretta su @raiplay_offi - facebook.com facebook