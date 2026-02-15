Il segno zodiacale più diffuso al mondo è il Leone, e questa diffusione deriva dalle preferenze culturali e dalle tradizioni natalizie di molti paesi. Per esempio, in alcune nazioni, il periodo di nascita tra luglio e agosto coincide con le celebrazioni estive, spingendo molte famiglie a scegliere nomi e riti legati a questo segno. Questi fattori concreti influenzano la distribuzione dei segni zodiacali tra le persone.

Ti sei mai chiesto se il tuo segno zodiacale sia una rarità oppure se tu faccia parte di una vastissima schiera di “colleghi” nati sotto le stesse stelle? Spesso l’astrologia viene vista come una questione di destino, ma se guardiamo i dati, scopriamo che la diffusione dei segni segue logiche molto più terrene, legate ai cicli delle stagioni e alle abitudini umane. Una recente analisi incrociata tra dati del censimento, registri elettorali e statistiche della previdenza sociale americana ha permesso di stilare una classifica definitiva sulla popolarità dei dodici segni. Il segno che domina la classifica per distacco è la Vergine. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Qual è il segno zodiacale più diffuso al mondo? Controlla se è il tuo

L’origine dell’oroscopo risale a tempi antichissimi, quando le antiche civiltà babilonesi attribuivano significati alle stelle e alle costellazioni.

