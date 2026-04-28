Se l’indagine diventa una resa dei conti con la vita

In una piccola palazzina di sei appartamenti situata in una valle della bergamasca si svolge una vicenda che si dipana come un romanzo giallo. Le indagini hanno portato alla luce un episodio che ha coinvolto vittime e sospetti all’interno di questo stabile, teatro di un dramma che si svolge tra le pareti di un edificio residenziale. La scena si concentra in un contesto ristretto, dove si sono svolti eventi di rilievo legati a un procedimento giudiziario.

Come nei migliori gialli, il palcoscenico in cui si consuma il dramma e nel quale si muovono vittime e carnefici è circoscritto: un paesino in una valle della bergamasca, anzi una palazzina di sei appartamenti all’interno della quale accade tutto. Raul Mantovani in I morti hanno sempre ragione (Baldini+Castoldi, euro 20) mette in scena un suo “omicidio sull’Oriente express”, una versione rinnovata e lombarda dei “dieci piccoli indiani” di Agata Christie. Ne esce un thriller psicologico in cui le ferite personali, anche quelle seppellite dagli anni e dai ricordi sbiaditi, si intrecciano ai mipag. 360, steri del presente e, in qualche modo ne guidano lo svolgimento.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Se l’indagine diventa una resa dei conti con la vita Linea di Confine - E3: Inchiesta parallela | Italiano Notizie correlate Se l'inclusione diventa una resa culturaleCaro Direttore Feltri,leggo che in una scuola superiore della provincia di Firenze sono state predisposte aule per la preghiera degli studenti... Askatasuna, Piantedosi in Parlamento: “Il corteo era una resa dei conti con lo Stato” – La direttaComunicazioni alla Camera del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dopo gli scontri avvenuti a Torino sabato 31 gennaio. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Da Rampini a Cassese, ecco le novità in libreria; La verità migliore (2025) di Lorenza Indovina - Recensione; Rotoli di carta plissettata diventano prototipi d’arredo: il FuoriSalone sperimentale di Issey Miyake; Il rischio di penalizzazioni e squalifiche se emerge il concorso delle società. Qui, il fare diventa una forma di indagine, un'esperienza di scambio, un campo aperto alle possibilità. Alla Fondazione Dries Van Noten di Venezia. https://www.thewaymagazine.it/leisure/fondazione-dries-van-noten-a-venezia/ facebook Qui l’indagine diventa più credibile e importante. Da valutare gli elementi in mano agli investigatori. Dovessero essere concreti, si potrebbe parlare di nuova Calciopoli. Attendiamo eventuali prove. x.com