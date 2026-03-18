In una scuola superiore della provincia di Firenze sono state allestite aule dedicate alla preghiera degli studenti musulmani, con la divisione tra maschi e femmine. La decisione riguarda l'organizzazione degli spazi per le pratiche religiose degli alunni. Non sono state fornite informazioni su eventuali reazioni o commenti sulla scelta fatta dalla scuola.

Caro Direttore Feltri, leggo che in una scuola superiore della provincia di Firenze sono state predisposte aule per la preghiera degli studenti musulmani, addirittura separando maschi e femmine. Le chiedo: è normale che una scuola pubblica arrivi a tanto in nome dell'inclusione? Non si rischia di tradire i principi stessi su cui si fonda la nostra società? Andrea Pardini Caro Andrea, non è normale, ma è emblematico. Emblematico di un'epoca confusa, in cui, nel tentativo ossessivo di apparire inclusivi, si finisce per essere profondamente incoerenti. Partiamo da un punto elementare, che oggi sembra quasi rivoluzionario ribadire: la scuola è un luogo di istruzione, non di culto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Se l'inclusione diventa una resa culturale

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