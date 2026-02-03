Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha spiegato in Parlamento che il corteo di Torino di sabato scorso non era solo una manifestazione, ma una “resa dei conti con lo Stato”. Dopo gli scontri in strada, Piantedosi ha dichiarato che l’evento era più che una semplice protesta e ha giustificato le misure di sicurezza adottate. La polizia ha schierato numerose forze per contenere la situazione, che si è fatta molto tesa nel centro della città.

Comunicazioni alla Camera del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dopo gli scontri avvenuti a Torino sabato 31 gennaio. Nel capoluogo piemontese, in seguito al corteo organizzato in solidarietà del centro sociale Askatasuna, è partita una guerriglia tra manifestanti e forze dell’ordine. Il governo Meloni e le opposizioni hanno condannato l’accaduto e l’esecutivo spinge ancor di più per un nuovo pacchetto sicurezza. Tra le norme più a cuore ci sono la stretta sui coltelli, la riforma delle polizie locali, il fermo preventivo delle persone sospette, lo sgombero di tutte le case occupate, il rafforzamento del teser, l’ incremento dei militari impegnati nell’operazione strade sicure e la cauzione da chiedere a chi organizza manifestazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Askatasuna, Piantedosi in Parlamento: “Il corteo era una resa dei conti con lo Stato” – La diretta

Il corteo di Torino, organizzato in solidarietà ad Askatasuna, si trasforma in una vera e propria sfida contro lo Stato.

L’operazione a Torino segna un punto di svolta nella scena politica italiana, rivelando tensioni profonde all’interno della sinistra e la rottura delle alleanze storiche.

Askatasuna, scontro tra Marco Grimaldi e Marco Lisei: Terrorista lo dica a Ignazio La Russa! Piantedosi dovrebbe dimettersiScontro tra Marco Lisei (Fratelli d'Italia) e Marco Grimaldi (Alleanza Verdi e Sinistra): Dimettiti tu, ché vai a manifestare in mezzo ai terroristi, Intanto terrorista lo dite a chi negli anni ... la7.it

Askatasuna, Piantedosi alla Camera: corteo era «resa conti con Stato»Il centro sociale Askatasuna è stato sgomberato «dopo 30 anni di illegalità e violenze», e il corteo di sabato era una «resa dei conti con lo Stato» organizzata con anticipo. È la linea del ministro d ... roma.corriere.it

