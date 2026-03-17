Ilary Blasi scollatura estrema al GF Vip | l’abito le ruba la scena ma il beauty look se la riprende

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi ha indossato un abito con una scollatura molto profonda che ha attirato l’attenzione sul suo décolleté, mentre il trucco e i capelli sono stati curati per completare il look. L’outfit ha suscitato molte discussioni sui social, dove sono stati condivisi diversi commenti. La conduttrice ha mantenuto un aspetto curato e deciso anche in questa occasione.

Il décolleté domina la scena e accende i riflettori su un dettaglio di troppo, mentre make up e capelli salvano l’equilibrio del look. La prima puntata del Grande Fratello Vip riporta sotto i riflettori Ilary Blasi, che come sempre catalizza l’attenzione tra presenza scenica e scelte di stile. Per questa serata di debutto la conduttrice punta su un abito nero lungo, essenziale e aderente, con spalline sottili e una linea pulita che segue le forme senza eccessi, almeno nelle intenzioni. La scelta, nel complesso, non dispiace, anzi si inserisce perfettamente in quella tendenza minimal chic che negli ultimi anni ha conquistato anche la televisione generalista. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ilary Blasi, scollatura estrema al GF Vip: l’abito le ruba la scena ma il beauty look se la riprende Articoli correlati Ecco gli opinionisti assurdi del GF VIP: Ilary Blasi “ruba” due vip amatissimi a una sua collega!Nel mondo della televisione italiana, dove gli equilibri sembrano sempre intoccabili, basta un’indiscrezione per rimettere tutto in discussione. Cosa succede se Ilary Blasi va al Gf Vip: l’effetto domino a MediasetMilano, 14 gennaio 2026 - Il Grande Fratello Vip si farà? Quando? Con quale cast? Per il momento dalle parti degli uffici Mediaset di Cologno Monzese...