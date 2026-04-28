se il centrosinistra fa inclusione interessata

Un commento del libero pensatore del centrodestra solleva una domanda sulla presenza della comunità cinese nel centrodestra pratese. Secondo quanto scritto, si ipotizza che nel centrosinistra locale sia stato chiesto, in modo più o meno chiaro, di restare in disparte per un certo periodo. La riflessione viene presentata come un’interrogazione politica, senza avanzare conclusioni definitive.

Filippo Boretti, libero pensatore del centrodestra, lancia una riflessione. "Nel centrosinistra pratese è stato forse chiesto, più o meno esplicitamente, alla comunità cinese di “stare ferma un giro”? - scrive - Lo pongo come interrogativo politico, non come sentenza. Per anni, infatti, il centrosinistra pratese, direttamente o attraverso le liste collegate al candidato sindaco, ha esibito l’inclusione come cifra identitaria: apertura, pluralità, nuove cittadinanze, rappresentanza delle comunità straniere, in particolare cinese. Era quasi una postura politica e comunicativa: mostrare che il nuovo volto della città trovava spazio anche nelle candidature.🔗 Leggi su Lanazione.it

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