Un nuovo articolo pubblicato nel numero di Linkiesta Etc analizza il ruolo del gioco come strumento di inclusione. Il pezzo, disponibile in edicole di Milano e Roma, nonché negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia, approfondisce come il gioco venga utilizzato per favorire l'integrazione e la partecipazione di diversi gruppi sociali. La pubblicazione si focalizza su esempi pratici e iniziative realizzate in vari contesti.

Questo è un articolo del numero de Linkiesta Etc dedicato al tema del gioco, in edicole selezionate a Milano e Roma, e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Ludi (Johan Huizinga), Fulvio Morella 5×53 legno di amaranto e braille su alluminio madreperla ©Cramum In occasione delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, Fulvio Morella, con la rassegna I limiti non esistono, ha promosso attraverso la sua arte i valori dell’inclusione e della resilienza. Per la tappa milanese, ospitata a Palazzo della Regione Lombardia, l’artista ha scelto d’indagare il tema del gioco, ispirandosi al pensiero di Maria Montessori e Johan Huizinga, per i quali il gioco è motore della società, esperienza tanto libera quanto formativa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Se il gioco diventa linguaggio di inclusione

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