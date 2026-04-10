Renzi se il centrosinistra non si divide è davanti al centrodestra

Se il centrosinistra rimane unito, potrebbe risultare in vantaggio rispetto al centrodestra. Questa è l'analisi di alcuni esponenti politici, che sottolineano come la coesione interna possa fare la differenza nelle prossime sfide elettorali. Domani sono previste iniziative pubbliche per rafforzare le posizioni e presentare le proposte dei vari schieramenti. La situazione politica si fa sempre più tesa, con le alleanze e le strategie al centro del dibattito pubblico.

"Il centrosinistra se non si divide deve stare davanti al centrodestra. Noi domani partiamo con le primarie delle idee, io sulle primarie vedo due ipotesi: se si va a votare in primavera del 2027 fai le primarie nell'autunno del 26 se invece si va a votare a giugno a scadenza naturale della legislatura, si possono fare nella primavera del 2027. Io non voterà Giuseppe Conte alle primarie ma se stai alla primarie chi le vince ha il diritto di essere sostenuto dagli altri. Chi firma la carta dei valori deve dire chi vince lo sostengo". Lo afferma il leader di Iv, Matteo Renzi, nel corso di Sky Start. "Mi piacerebbe che ci sia una candidata o candidato dell'area riformista - dice - che sappia allargare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Renzi, se il centrosinistra non si divide è davanti al centrodestra Matteo Renzi: “Se la destra si divide, la vittoria della sinistra è probabile”Per Matteo Renzi, l’addio di Roberto Vannacci alla Lega rappresenta molto più di una semplice rottura personale: è «la prima crepa nel centrodestra». Il “campo largo” si divide e un pezzo del centrosinistra sceglie Marco NuzzoCASARANO – Marco Nuzzo, segretario cittadino del Partito Democratico, è il primo candidato sindaco ufficiale alle prossime amministrative di... Temi più discussi: Renzi su futuro del centrosinistra: Bersani federatore? Sì, se vince le primarie: serve partecipazione popolare. Poi sulla Salis; Renzi: Destra sotto botta, occasione d’oro per noi. Primarie, subito le regole; L’ipotesi delle primarie sta già creando problemi al centrosinistra; Renzi: L'incantesimo è finito e Meloni ora è nel bunker. Il centrosinistra ci creda. Renzi, se il centrosinistra non si divide è davanti al centrodestraIl centrosinistra se non si divide deve stare davanti al centrodestra. Noi domani partiamo con le primarie delle idee, io sulle primarie vedo due ipotesi: se si va a votare in primavera del 2027 fai ... ansa.it Primarie del centrosinistra: Renzi accetta la sfida di ConteMatteo Renzi accetta la sfida di Conte sulle primarie del centrosinistra, ma il PD e i Verdi chiedono cautela sui tempi del voto. stylo24.it Roma, Senato. Matteo Renzi attacca Giorgia Meloni sul post-referendum: "C'è stato un No grosso come una casa, lei ha avuto la sfiducia. Non si fanno video con gli uccellini, si va al Quirinale e ci si dimette". x.com VIDEO| Governo, Renzi a Meloni: "Quando cittadini dicono No, si va al Quirinale e ci si dimette" - facebook.com facebook