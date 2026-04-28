Se diventa invincibile la paura di vivere

Il timore di una terza guerra mondiale permane mentre il mondo affronta tensioni internazionali crescenti. Le notizie parlano di scontri e mobilitazioni militari in varie aree del pianeta, senza che si arrivi a un conflitto aperto. La popolazione segue con attenzione gli sviluppi, ma sembra mantenere una certa calma, anche se la minaccia di un escalation resta presente. La paura di vivere in un contesto di instabilità sembra diventare una costante.

Il mondo continua a girare nella minaccia di una possibile guerra, la terza guerra mondiale. Non abbiamo paura della guerra in sé. Abbiamo paura di vivere, si scegliere, di amare, di provarci nella vita, di costruire legami, di rischiare. Eppure la minaccia di una guerra, la fine di un tenore di vita, il disincanto, dovrebbero essere tensione, stimolo a vivere, a goderci il qui e ora, quello che abbiamo costruito e quello che ogni giorno per destino ci capita, e invece, siamo inermi, spaventati, immobili attendiamo, senza neppure sapere cosa attendiamo. Spesso un coraggio che non abbiamo e che certo non ci donerà il tempo. La vera emergenza non è la guerra: è la paura di vivere.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il Silenzio Ti Rende POTENTE: Diventa Irraggiungibile ( Carl Jung)

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