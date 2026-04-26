Oltretorrente la protesta | Aggressioni spaccio baby gang e alcolici fuori controlli siamo stanchi di vivere nella paura

Nel quartiere Oltretorrente si sono moltiplicate le segnalazioni di problemi legati alla sicurezza. Diverse persone hanno riferito di aggressioni e attività di spaccio di droga in varie zone, mentre gruppi di minorenni sono stati visti consumare e ubriacarsi con alcolici acquistati senza controllo. La presenza di baby gang e situazioni di insicurezza hanno portato alcuni residenti a manifestare il loro disagio, dichiarando di vivere in uno stato di paura.