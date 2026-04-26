Oltretorrente la protesta | Aggressioni spaccio baby gang e alcolici fuori controlli siamo stanchi di vivere nella paura
Nel quartiere Oltretorrente si sono moltiplicate le segnalazioni di problemi legati alla sicurezza. Diverse persone hanno riferito di aggressioni e attività di spaccio di droga in varie zone, mentre gruppi di minorenni sono stati visti consumare e ubriacarsi con alcolici acquistati senza controllo. La presenza di baby gang e situazioni di insicurezza hanno portato alcuni residenti a manifestare il loro disagio, dichiarando di vivere in uno stato di paura.
Aggressioni, spaccio di droga in vari punti del quartiere, baby gang, ragazzini minorenni che consumano alcolici e si ubriacano. Risse, liti in strada. Il quartiere Oltretorrente è al centro dell'attenzione per quanto riguarda gli ultimi episodi di cronaca. Nella mattinata di domenica 26 aprile.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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