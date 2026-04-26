Oltretorrente la protesta | Aggressioni spaccio baby gang e alcolici fuori controllo siamo stanchi di vivere nella paura

Nel quartiere Oltretorrente si sono registrate diverse segnalazioni di problematiche come aggressioni, spaccio di droga, gruppi di minorenni che consumano alcolici e si ubriacano, oltre alla presenza di baby gang. La comunità locale esprime insoddisfazione e paura a causa di queste situazioni che si verificano in più punti del quartiere. La protesta si intensifica con richieste di interventi da parte delle autorità per garantire maggiori sicurezza e ordine pubblico.