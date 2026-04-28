Se Apex vi è piaciuto vi consigliamo un survival con una donna ancora più letale

Se il gioco Apex Legends ha attirato la vostra attenzione, potrebbe essere interessante scoprire un survival che propone un personaggio femminile molto più pericoloso. Questo titolo si basa su una protagonista isolata in un ambiente difficile, con la narrazione che si concentra sulla sua lotta per rimanere in vita. La tensione deriva principalmente dalla sua abilità di affrontare e superare le sfide di un contesto ostile.

Se Apex vi ha convinto, è probabilmente per un motivo preciso: prende un’idea molto chiara, una protagonista isolata in un ambiente ostile, e costruisce tutta la tensione sulla sua capacità di sopravvivere. È un impianto che il cinema d’azione utilizza spesso, ma che funziona quando riesce a dare peso alle scelte e al rapporto con lo spazio. Una scena di Apex (Fonte: Netflix) È da qui che ha senso partire per parlare di Prey, disponibile su Disney+, un film che appartiene all’universo di Predator, la celebre saga fantascientifica iniziata nel 1987 (ma può essere visto senza come standalone). Invece di continuare la storia in avanti, Prey sceglie di tornare indietro nel tempo, portando il confronto tra uomo e creatura in un contesto completamente diverso.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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