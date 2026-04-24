Vi è piaciuto The Sinner? Su Netflix c’è una miniserie ancora più disturbante in cui niente è come sembra

Su Netflix è disponibile una miniserie che si distingue per la sua natura disturbante e per il modo in cui presenta le vicende. Come in The Sinner, la narrazione si basa su eventi già accaduti, ma questa produzione approfondisce temi più complessi e inquietanti. La serie utilizza un approccio che coinvolge lo spettatore, portandolo a scoprire lentamente le verità nascoste dietro ogni episodio. La trama si snoda tra colpi di scena e atmosfere tese, lasciando poche certezze.

Se The Sinner ha saputo catturare il pubblico per quel modo di raccontare un caso partendo da qualcosa di già accaduto, La mia prediletta gioca su un meccanismo simile, ma spingendosi ancora più in là. Anche qui non si parte da un’indagine classica, ma da una situazione già avvenuta: u na donna riesce a scappare da una casa isolata nel bosco insieme a una bambina, entrambe ferite e in stato confusionale. Vengono soccorse e portate in ospedale, dove la vicenda sembra trovare un primo punto fermo: lei dice di chiamarsi Lena Beck, una ragazza scomparsa anni prima. Il problema è che, appena entrano in scena i veri genitori di Lena, diventa evidente che qualcosa non quadra.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Vi è piaciuto The Sinner? Su Netflix c’è una miniserie ancora più disturbante in cui niente è come sembra Notizie correlate Un talk show anni ’70 si trasforma in qualcosa di disturbante: l’horror su Netflix che vi spiazzeràCi sono horror che puntano tutto sull’effetto immediato e altri che, invece, lavorano lentamente, costruendo un disagio che cresce scena dopo scena... Ecco cosa vedere su Netflix a marzo 2026 per non perdere i titoli più chiacchierati: dalle saghe amate alle miniserie più attese, passando per documentari musicali e crime avvincentiPer orientarsi tra le novità e capire cosa vedere su Netflix a marzo 2026 basta lasciarsi guidare dai grandi ritorni e dai debutti più chiacchierati.