Il Dipartimento dell'Istruzione di New York ha introdotto un nuovo sistema a semaforo chiamato ERMA, destinato a circa 900.000 studenti. Questa misura mira a ridurre i rischi associati all'uso dell'intelligenza artificiale nelle scuole della città. Il protocollo prevede diverse fasi di controllo e monitoraggio, con l'obiettivo di garantire un utilizzo più sicuro delle tecnologie AI nelle aule. La decisione si inserisce in un quadro di regolamentazione più ampio sul tema.

? Cosa sapere Il Dipartimento dell'Istruzione di New York implementa il protocollo ERMA per 900.000 studenti.. Il sistema a semaforo regola l'uso dell'IA tra divieti assoluti e attività supervisionate.. A New York City, il Dipartimento dell’Istruzione ha tracciato un confine netto tra l’uso creativo e quello pericoloso dell’intelligenza artificiale per oltre 900.000 studenti distribuiti in 1.597 scuole pubbliche e circa 300 istituti charter. Dopo la fase iniziale di blocco totale dei chatbot, avvenuta poco dopo il lancio di ChatGPT, l’amministrazione cittadina ha cambiato rotta. La decisione non è frutto di una semplice apertura tecnologica, ma di una gestione strutturata attraverso la nuova AI Task Force.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuole di New York: stop ai rischi dell’IA con il nuovo sistema a semaforo

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