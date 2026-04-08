Stop ai cellulari in classe Valditara | Oltre il 90% delle scuole li vieta Ora corsi su IA e social per docenti

La scuola italiana sta adottando nuove regole sul digitale. Oltre il 90% delle scuole ha deciso di vietare l'uso dei cellulari in classe. Contestualmente, vengono organizzati corsi dedicati a intelligenza artificiale e social media per i docenti, con l'obiettivo di aggiornare le competenze degli insegnanti e affrontare meglio le sfide legate alla tecnologia. La normativa sul divieto si è recentemente estesa, modificando le abitudini quotidiane di studenti e insegnanti.