I rospi invadono alcune strade torinesi come evitare di schiacciarli con l’auto | le zone più a rischio

A Torino, i rospi invadono le strade a causa della loro migrazione stagionale. Quando lasciano i luoghi di ibernazione, attraversano le vie cittadine per raggiungere gli stagni di riproduzione. Questa fase, che avviene ogni anno in primavera, aumenta il rischio di incidenti stradali e di schiacciamenti. Le zone più colpite si trovano vicino ai parchi e alle aree verdi, dove gli anfibi cercano di attraversare senza essere investiti. Per evitare tragedie, è importante fare attenzione soprattutto nelle notti calme e umide.

Ogni anno al termine della stagione invernale gli anfibi escono dai siti di svernamento, in cui hanno trascorso i mesi di ibernazione, per raggiungere gli stagni dove avviene la riproduzione. Si tratta di un'uscita di massa sincronizzata con l'allungarsi delle giornate, le temperature più miti e le piogge, che aumentano l'umidità atmosferica, creando le condizioni ambientali favorevoli a dare l'avvio alla migrazione. Con la fine di febbraio, le temperature meno rigide e le ricorrenti piogge stanno agevolando questa migrazione di massa dei rospi che raggiunge l'apice nelle serate più umide e piovose, protraendosi per circa un mese, durante il quale gli animali vanno verso il sito di riproduzione e poi ritornano verso il bosco o altri siti da cui sono partiti.