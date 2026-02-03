Napoli Est anziano spara per far andar via dei ragazzi | denunciato dai Carabinieri

Questa notte a Napoli Est, un anziano ha sparato per cercare di allontanare alcuni ragazzi che stavano in zona. I Carabinieri sono intervenuti e hanno denunciato l’uomo. Durante i controlli notturni tra Barra, San Giovanni e via Stadera, i militari hanno denunciato diverse persone, sequestrato merce e multato esercizi come sale slot, bar e ristoranti. La zona continua a essere sotto sorveglianza per garantire più sicurezza.

Controlli notturni tra Barra, San Giovanni e via Stadera: denunce, sequestri e sanzioni in sale slot, bar e ristoranti. A Barra, quartiere della zona orientale di Napoli, i controlli notturni dei Carabinieri della Compagnia Poggioreale iniziano con una segnalazione al 112: "Un uomo sta sparando dal balcone di casa, correte!". I militari raggiungono rapidamente l'abitazione indicata. Al balcone trovano un 75enne agitato, che aveva appena esploso quattro colpi a salve con una pistola scacciacani per allontanare un gruppo di ragazzi che faceva rumore sotto casa. I Carabinieri lo denunciano e sequestrano l'arma.

