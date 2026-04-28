Scudo Urbano 4.0 per rafforzare la sicurezza a Verona e potenziare i controlli

Il Comune di Verona ha approvato il progetto “Scudo Urbano 4.0”, volto a migliorare la sicurezza in città e ad aumentare i controlli sul territorio. Il progetto è stato presentato per ottenere il finanziamento dal Fondo ministeriale destinato ai Comuni. La misura riguarda l’uso di nuove tecnologie e strumenti per interventi più efficaci nell’ambito della sicurezza urbana.