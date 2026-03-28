In un quartiere della città sono stati registrati diversi furti tra abitazioni, negozi e attività storiche, accompagnati da episodi di spaccio e altre forme di criminalità. La consigliera di Forza Italia ha presentato una mozione chiedendo un rafforzamento dei controlli per fronteggiare l'emergenza sicurezza. La situazione ha portato all’attenzione delle autorità locali, che stanno valutando interventi specifici.

L'atto del capogruppo FI, a seguito dei recenti episodi di criminalità nel quartiere, sarà discusso in consiglio comunale Furti in serie tra abitazioni, negozi e attività storiche, ma anche spaccio ed episodi di criminalità. Una situazione ultimamente insostenibile nel quartiere di Salviano, con residenti e commercianti che, nei giorni scorsi, avevano portato la questione all'attenzione dell'amministrazione comunale. Informazioni condivise con il prefetto e con le forze dell'ordine, con tanto di richiesta di un “controllo accurato della zona per tutelare i residenti ed i commercianti che hanno diritto a vivere serenamente e a svolgere la propria attività professionale senza il timore di essere derubati”. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Furti in serie e spaccio a Salviano, la mozione di Guarducci (Forza Italia): "Emergenza sicurezza, rafforzare i controlli"

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