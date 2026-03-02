A Milano è stata diramata un’allerta di sicurezza dopo l’attacco all’Iran. Secondo le autorità, si stanno intensificando i controlli in scuole e sinagoghe della città. La notizia riguarda l’ultimo episodio, avvenuto questa mattina, nel quale sono morte otto persone e diverse altre sono rimaste ferite, tra cui molti bambini. La situazione ha portato a un aumento delle misure di sicurezza sul territorio.

Il presidente della comunità ebraica di Milano ha parlato a margine dei festeggiamenti per la morte di Khamenei davanti al consolato generale iraniano milanese “Noi siamo solidali con il popolo iraniano per questi massacri che il governo ha ultimamente portato contro questi giovani”, anche se “Israele purtroppo sta pagando pesantemente, l’ultimo attacco è di questa mattina e ci sono otto morti, diversi feriti, di quali molti bambini”. Lo ha detto il presidente della comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi, a margine dei festeggiamenti davanti al consolato generale iraniano di Milano dove centinaia di persone si sono riunite per festeggiare la morte dell'Ayatollah Ali Khamenei per mano di Stati Uniti e Israele. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

A Roma la sicurezza è alta dopo l’attacco all’Iran: sorvegliati ambasciate, sinagoghe e mezzi pubbliciIl prefetto Giannini fa sapere che a Roma l'attenzione è alta dopo l'attacco all'Iran.

A Roma la sicurezza è alta dopo l’attacco all’Iran: sorvegliate ambasciate, sinagoghe e mezzi pubbliciIl prefetto Giannini fa sapere che a Roma l'attenzione è alta dopo l'attacco all'Iran.

Aggiornamenti e notizie su Allerta sicurezza.

Temi più discussi: Milano, allerta sicurezza dopo l'attacco all'Iran, Meghnagi: Più sorveglianza davanti a scuole e sinagoghe; Allerta sicurezza a Milano dopo l'attacco all'Iran, Meghnagi: Rafforzare controlli su scuole e sinagoghe; Attacco a Iran, in Italia rafforzata sicurezza su obiettivi sensibili; Nuova intensa ondata di maltempo, allerta arancione in Calabria.

Allerta sicurezza a Milano dopo l'attacco all'Iran, Meghnagi: Rafforzare controlli su scuole e sinagogheIl presidente della comunità ebraica di Milano ha parlato a margine dei festeggiamenti per la morte di Khamenei davanti al consolato generale iraniano milanese ... milanotoday.it

Milano, allerta sicurezza dopo l'attacco all'Iran, Meghnagi: «Più sorveglianza davanti a scuole e sinagoghe»La solidarietà al popolo iraniano e le preoccupazioni del presidente della Comunità ebraica di Milano per la sicurezza dopo l'attacco di Usa e Israele. L'appello al prefetto di Milano ... milano.corriere.it

Milano, allerta sicurezza dopo l'attacco all'Iran, Meghnagi: «Più sorveglianza davanti a scuole e sinagoghe» - facebook.com facebook