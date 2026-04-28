Un'azione legale ha coinvolto il campionato di calcio di massima serie, con un avvocato che ha inviato una diffida alla Federcalcio e alla Lega Serie A. La richiesta mira a sospendere le partite in corso o a negare il riconoscimento dello scudetto per la stagione 202526, in relazione a un'inchiesta della procura di Milano. La situazione ha creato un blocco nel normale svolgimento del torneo.

? Cosa sapere L'avvocato Pisani invia diffida a Figc e Lega Serie A per inchieste Procura Milano.. La richiesta chiede la sospensione del campionato o il mancato riconoscimento dello scudetto 202526.. L’avvocato Pisani ha inviato una diffida formale a Figc, Lega Serie A, Coni e Aia chiedendo la sospensione del campionato o il mancato riconoscimento dello scudetto 202526 dopo le inchieste della procura di Milano sul sistema arbitrale. La richiesta arriva in un momento di profonda crisi per il calcio italiano. Le indagini condotte dalla magistratura milana stanno colpendo duramente la classe degli arbitri, portando alla luce ombre che minano la regolarità delle competizioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scudetto sotto accusa: la sfida legale che blocca la Serie A

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