Firenze blocca i monopattini | Bird in tribunale sfida legale al 2026

Firenze ha deciso di sospendere il servizio di monopattini condivisi a partire dal primo aprile 2026, causando la reazione della società Bird che annuncia una battaglia legale. La città ha motivato la scelta con problemi di sicurezza e traffico, mentre l’azienda sostiene di rispettare tutte le norme e intende difendere il proprio operato. La disputa tra amministrazione e Bird si intensifica, con un’udienza prevista per i prossimi mesi.

Firenze dice stop ai monopattini in sharing dal primo aprile 2026, ma la società Bird non si arrende e promette battaglia legale. Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana ha respinto la richiesta di sospensiva della delibera comunale, aprendo la strada a una svolta nella mobilità urbana che solleva interrogativi sulla gestione della micromobilità e sulle future strategie del trasporto in città. La decisione del TAR, giunta in un contesto di crescente dibattito sull’efficacia e la sicurezza dei monopattini elettrici, segna un momento cruciale per Firenze e per altre città italiane che si trovano a dover regolamentare un settore in rapida evoluzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu Monopattini a Firenze: Bird ricorre al Tar contro lo stop del Comune. Assessore Giorgio: “Il servizio di sharing non garantisce il casco”Bird ha fatto ricorso al Tar contro la decisione del Comune di sospendere il servizio di monopattini in sharing a Firenze. TAR Toscana: stop (per ora) alla richiesta di Bird contro la fine dei monopattini in sharingIl TAR Toscana ha respinto temporaneamente la richiesta di Bird Rides Italy contro il Comune di Firenze, che aveva deciso di terminare il servizio di monopattini in sharing. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Monopattini, anche Torino potrebbe bloccare lo sharing. Stop a Firenze a servizio monopattini, Tar non sospende deliberaIl Tar della Toscana ha respinto la richiesta di sospensiva della delibera con cui il Comune di Firenze ha deciso lo stop del servizio di monopattini in sharing attivo in città a partire dall'1 aprile ... ansa.it TAR Toscana: stop (per ora) alla richiesta di Bird contro la fine dei monopattini in sharingIl TAR Toscana (Sezione I) ha respinto la domanda presentata da Bird Rides Italy S.r.l. contro il Comune di Firenze nell’ambito del contenzioso sulla decisione dell’amministrazione di concludere i ... firenzetoday.it A forza di star dietro ai comitati che dicono ‘no’ a tutto, Firenze è la città dell’incompiuto. Mi riferisco alle strade incompiute: pensiamo al Viadotto dell’Indiano che nella direttrice dell’autostrada si blocca; ma anche al viadotto di viale XI agosto che finisce nel nul - facebook.com facebook A #Firenze chiusure segnalate in piazza san Marco e via Cavour con blocco temp. della circolazione #viabiliFI #IF x.com