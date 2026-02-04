Lo zaino si blocca nella seggiovia di un impianto sciistico | una 22enne muore per arresto cardiaco L’azienda sotto accusa | Collaboriamo con la polizia

Una giovane di 22 anni è morta ieri in Giappone dopo che lo zaino si è bloccato nella seggiovia di un impianto sciistico. La ragazza ha avuto un arresto cardiaco e non è riuscita a salvarsi. L’azienda che gestisce l’impianto ha confermato di aver collaborato subito con la polizia per le indagini. Quello che doveva essere un giorno di divertimento si è concluso in tragedia.

Una giornata di vacanza e spensieratezza si è trasformata in tragedia su una pista da sci in Giappone. Domenica 1 febbraio, Brooke Day, una ragazza australiana di 22 anni, è morta perché il suo zaino è rimasto impigliato nella seggiovia dell’impianto sciistico. La giovane stava andando a fare snowboard allo Tsugaike Mountain Resort di Otari, quando la fibbia dello zaino è rimasta incastrata nel carrello della seggiovia in risalita. Secondo le ricostruzioni della polizia, la vittima è rimasta bloccata a mezz’aria ed è stata trascinata mentre la seggiovia proseguiva il suo percorso. Un membro dello staff, non appena ha notato la ragazza, ha subito premuto il pulsante d’emergenza arrestando la corsa della seggiovia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

