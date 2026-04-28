Scrittura creativa a La Spezia | 5 lezioni per creare un racconto

A La Spezia, a partire dal 7 maggio, si terranno cinque lezioni di scrittura creativa condotte da Sebastiano Mondadori presso la Mediateca Sergio Fregoso. L'iniziativa mira a insegnare le basi per la creazione di un racconto, con incontri dedicati alla narrazione e alla scrittura. Le lezioni sono aperte a chi desidera approfondire le tecniche di scrittura e migliorare le proprie capacità narrative.

? Cosa sapere Sebastiano Mondadori conduce cinque lezioni di scrittura alla Mediateca Sergio Fregoso dal 7 maggio.. Il corso a La Spezia offre strumenti pratici per la creazione di racconti strutturati.. Dal 7 maggio la Mediateca regionale ligure Sergio Fregoso ospiterà un percorso formativo di cinque incontri dedicato alla narrazione, guidato dall’autore Sebastiano Mondadori per trasformare le idee in racconti strutturati. L’iniziativa, che si terrà a Città della Spezia, mira a fornire ai partecipanti strumenti pratici per gestire ogni fase della creazione letteraria. Il programma prevede appuntamenti il 7 maggio, il 14 maggio e il 21 maggio, seguiti dalle sessioni conclusive di venerdì 29 maggio e venerdì 5 giugno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scrittura creativa a La Spezia: 5 lezioni per creare un racconto Notizie correlate Workshop di scrittura creativa "La musica delle parole"Un incontro di scrittura dedicato all'intenso legame tra musica e letteratura, prendendo spunto da racconti, romanzi e testi di canzoni. Leggi anche: Inglese turistico, scrittura creativa e finanza nei corsi di Aidea Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: 'Storie, Voci e Luoghi Accessibili' a Quartu, iscrizioni aperte per il workshop gratuito di scrittura creativa; Scrittura creativa: torna il bando da 150mila euro; Cinque incontri per parlare di scrittura creativa con Sebastiano Mondadori; La voce di De André torna tra le mura del carcere con un laboratorio per le detenute di Uta. Fondazione Crc lancia la seconda edizione del bando Il mito della scrittura: a disposizione 150 mila euroIniziativa finalizzata a sostenere la pratica della scrittura creativa. Scadenza il 30 giugno, online il webinar di presentazione ... targatocn.it I migliori libri per la scrittura creativaDopo aver visto nella prima delle nostre puntate la selezione dei migliori libri sul marketing per prodotti e servizi nell’era digitale e nella seconda i migliori libri sul SEO, nella terza i migliori ... macitynet.it IA e scrittura creativa : LABORATORIO condotto da Margherita Ganeri e Domenico Talia - facebook.com facebook