inglese turistico scrittura creativa e finanza nei corsi di aidea

Aidea La Spezia prosegue il suo intenso programma formativo. La prima novità arriva oggi, alle 17.30, con un corso breve di Introduzione alla finanza, ‘Come gestire i propri risparmi’, tenuto dal dottor Passalacqua. Un percorso pensato per chi desidera rafforzare le proprie competenze finanziarie, imparando a pianificare e a gestire il denaro con consapevolezza. L’assunto di partenza è chiaro: con conoscenza, costanza e metodo è possibile valorizzare i propri risparmi e ottenere rendimenti adeguati. Dal 10 febbraio, ogni martedì e giovedì dalle 11 alle 12.30, prenderà invece avvio un corso di inglese turistico rivolto a chi opera nel settore dell’ospitalità: gestori di B&B, hotel e ristoranti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il 23 e 24 gennaio 2026, presso il Civic Center “Raffaela Carlino” di San Donato, si terranno due laboratori di scrittura creativa intitolati “Sussurri dell’Immaginario”.

