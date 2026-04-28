Scordatelo! Lite furiosa Tajani-Salvini caos nel governo | cosa succede

Nella mattinata si sono verificati momenti di forte tensione tra i due esponenti principali del governo, con uno scambio di parole molto acceso. La discussione riguarda il Documento di finanza pubblica e si è intensificata mentre si avvicina il voto in Parlamento. Le divergenze tra i due politici hanno causato un caos all’interno dell’esecutivo, creando attenzione tra i media e i membri dell’assemblea.

Il confronto politico sul Documento di finanza pubblica si fa sempre più acceso, mentre si avvicina il voto in Parlamento. Nelle ultime ore prende corpo una frenata significativa sull’ipotesi di uno scostamento di bilancio, misura considerata da alcuni necessaria per affrontare la crisi energetica, ma ritenuta da altri un passo prematuro e rischioso. Leggi anche: Tajani, attacco durissimo a Salvini: “Non mi convince.” Maggioranza divisa sullo scostamento di bilancio. Nel corso della giornata, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sono emerse forti perplessità sull’inserimento dello scostamento di bilancio all’interno della risoluzione di maggioranza.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Scordatelo!”. Lite furiosa Tajani-Salvini, caos nel governo: cosa succede Notizie correlate “Anche Tajani può dimettersi”. Caos governo, clamoroso: cosa succedeScossa profonda in Forza Italia, dove le tensioni interne si intrecciano con equilibri familiari e strategie politiche. Leggi anche: Pechino Express 2026, lite furiosa tra Chanel Totti e Filippo Laurino: scoppia il caos nella sesta tappa Contenuti utili per approfondire Si parla di: Scordatelo!. Lite furiosa Tajani-Salvini, caos nel governo: cosa succede. Scordatelo!. Lite furiosa Tajani-Salvini, caos nel governo: cosa succedeIl confronto politico sul Documento di finanza pubblica si fa sempre più acceso, mentre si avvicina il voto in Parlamento. Nelle ultime ore prende corpo una ... thesocialpost.it Tajani-Salvini, lite sui vincoli Ue. Poi la frenata sullo scostamentoIl leader di Forza Italia chiude alla Lega: Assolutamente contrario. Dubbi dentro FdI. Confindustria e sindacati chiedono interventi di spesa per ... repubblica.it