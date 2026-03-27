Nel corso delle ultime ore si sono registrate tensioni all’interno di Forza Italia, con voci che indicano possibili dimissioni di figure di spicco. La situazione ha provocato uno scompiglio tra le fila del partito, mentre si susseguono discussioni sulle alleanze e sulla stabilità del governo. Le tensioni si intrecciano con dinamiche interne e con le strategie politiche adottate dai leader.

Scossa profonda in Forza Italia, dove le tensioni interne si intrecciano con equilibri familiari e strategie politiche. Al centro della scena c’è Antonio Tajani, che secondo indiscrezioni avrebbe minacciato l’addio al partito per difendere il capogruppo alla Camera Paolo Barelli. Il nodo è tutto politico ma anche personale: Barelli, fedelissimo di Tajani, è anche suo consuocero. Un eventuale passo indietro del capogruppo verrebbe vissuto come un attacco diretto alla leadership del segretario, aprendo una crisi interna senza precedenti. Intanto, sullo sfondo, si muove con sempre maggiore decisione Marina Berlusconi. La presidente di Fininvest sarebbe tra le principali promotrici di una linea di rinnovamento del partito, soprattutto dopo la delusione legata al referendum. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Anche Tajani può dimettersi”. Caos governo, clamoroso: cosa succede

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