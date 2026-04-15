Giovedì 16 aprile 2026, alle 21.25 su Sky Uno e in streaming su NOW, va in onda la sesta tappa di Pechino Express 2026 L’Estremo Oriente. Durante la puntata, si è verificata una lite tra due concorrenti, Chanel Totti e Filippo Laurino, che ha portato a un acceso scontro. La scena si è svolta durante una fase di gara e ha coinvolto i due partecipanti in un diverbio acceso.

Giovedì 16 aprile 2026, alle 21.25 circa su Sky Uno e in diretta streaming su NOW, torna l’appuntamento con Pechino Express 2026 L’Estremo Oriente, e la sesta tappa promette di essere una delle più movimentate della stagione. Le sei coppie rimaste in gara dopo l’eliminazione delle Biondine (Gaia De Laurentiis e Agnese Catalano) avvenuta nella quinta puntata proseguono il loro viaggio alla scoperta della Cina, con nuove missioni, sfide e la corsa al Libro Rosso. La grande novità di questa tappa è il cosiddetto mix delle coppie: i concorrenti verranno temporaneamente separati dai loro partner abituali e abbinati ad altri viaggiatori. Una dinamica che, come facilmente immaginabile, non mancherà di creare nuovi equilibri e qualche attrito di troppo.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Pechino Express 2026, lite furiosa tra Chanel Totti e Filippo Laurino: scoppia il caos nella sesta tappa

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Una raccolta di contenuti

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