Scoperto un tesoro etrusco rimasto nascosto per millenni | tomba con letti scolpiti nel tufo e 20 vasi intatti | FOTO

Durante i lavori di restauro nella necropoli di San Giuliano a Barbarano Romano, condotti dalla Soprintendenza, è stata individuata una tomba a dado che non era mai stata vista prima. La scoperta include letti scolpiti nel tufo e circa 20 vasi trovati intatti. La scoperta si inserisce nelle attività di consolidamento dell’area archeologica e rappresenta un importante contributo al patrimonio della zona.