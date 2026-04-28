Scoperto un tesoro etrusco rimasto nascosto per millenni | tomba con letti scolpiti nel tufo e 20 vasi intatti | FOTO
Durante i lavori di restauro nella necropoli di San Giuliano a Barbarano Romano, condotti dalla Soprintendenza, è stata individuata una tomba a dado che non era mai stata vista prima. La scoperta include letti scolpiti nel tufo e circa 20 vasi trovati intatti. La scoperta si inserisce nelle attività di consolidamento dell’area archeologica e rappresenta un importante contributo al patrimonio della zona.
Una scoperta eccezionale arricchisce il patrimonio archeologico della Tuscia. Durante la seconda fase dei lavori di restauro e consolidamento diretti dalla Soprintendenza nella necropoli di San Giuliano a Barbarano Romano, è emersa una tomba a dado rimasta finora invisibile. La struttura, situata.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Notizie correlate
Roma: controlli a Tor Bella Monaca, scoperto “tesoro” di cocaina nascosto in auto, 5 arrestiI Carabinieri di Frascati arrestano cinque persone a Tor Bella Monaca in un'operazione contro il narcotraffico.
Leggi anche: Passi in avanti per il recupero del tesoro etrusco di Città della Pieve