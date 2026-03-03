Roma | controlli a Tor Bella Monaca scoperto tesoro di cocaina nascosto in auto 5 arresti

I Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno effettuato controlli nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. Durante un'operazione, hanno trovato un grande quantitativo di cocaina nascosto in un'auto e hanno arrestato cinque persone. Le forze dell'ordine hanno quindi portato a termine diverse operazioni di identificazione e sequestro nel quartiere.

I Carabinieri di Frascati arrestano cinque persone a Tor Bella Monaca in un'operazione contro il narcotraffico. I Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno recentemente condotto un vasto servizio di controllo del territorio nel quartiere di Tor Bella Monaca. Questa operazione è stata realizzata seguendo le linee strategiche stabilite dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise durante le riunioni del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’attività ha avuto come obiettivo principale la prevenzione e il contrasto dell’illegalità diffusa, in particolare del narcotraffico. Il bilancio finale dell’operazione ha visto l’arresto di 5 persone per violazione della normativa sugli stupefacenti, con un sequestro complessivo di circa 1 kg di droga. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Avrebbe fruttato migliaia di euro la droga sequestrata destinata alle piazze di spaccio romane. I carabinieri a Tor Bella Monaca hanno arrestato 5 persone, tra le quali un 15enne.

