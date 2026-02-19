Passi in avanti per il recupero del tesoro etrusco di Città della Pieve
Nuovi passi in avanti per il recupero del tesoro etrusco di Città della Pieve. L’assessore alla Cultura, Luca Marchegiani, si è recato in visita a Roma presso il laboratorio di restauro allestito nella caserma di San Francesco a Ripa, dove i materiali archeologici recentemente recuperati dal Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale sono sottoposti a un meticoloso intervento conservativo. I reperti, già parzialmente svelati al pubblico nella mostra "L’arte ritrovata", sono attualmente sotto sequestro giudiziario e affidati alle cure dell’Istituto Centrale per il Restauro (Icr), con il sostegno economico del Ministero della Cultura. 🔗 Leggi su Lanazione.it
