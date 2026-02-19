L’assessore alla Cultura Luca Marchegiani ha visitato a Roma il laboratorio di restauro del tesoro etrusco di Città della Pieve, recuperato grazie all’azione delle forze dell’ordine. La visita si è concentrata sulle operazioni di conservazione delle preziose ceramiche e gioielli trovati nella zona collinare del comune umbro. Il laboratorio, situato nella caserma di San Francesco a Ripa, si occupa di valorizzare i reperti attraverso interventi accurati. La collaborazione tra enti pubblici e forze dell’ordine continua a portare risultati tangibili.

Nuovi passi in avanti per il recupero del tesoro etrusco di Città della Pieve. L’assessore alla Cultura, Luca Marchegiani, si è recato in visita a Roma presso il laboratorio di restauro allestito nella caserma di San Francesco a Ripa, dove i materiali archeologici recentemente recuperati dal Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale sono sottoposti a un meticoloso intervento conservativo. I reperti, già parzialmente svelati al pubblico nella mostra "L’arte ritrovata", sono attualmente sotto sequestro giudiziario e affidati alle cure dell’Istituto Centrale per il Restauro (Icr), con il sostegno economico del Ministero della Cultura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Tarquinia: la Necropoli dei Monterozzi, tesoro etrusco UNESCO rivela vita e credenze di un'antica civiltà.La Necropoli dei Monterozzi a Tarquinia ha attirato l'attenzione di visitatori e studiosi dopo che le recenti scoperte hanno svelato nuove scene dipinte, testimoniando usanze e credenze di circa 2.

