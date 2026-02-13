Brescia | Riciclaggio per un milione di euro indagini su trasferimenti in Asia e fatture false

La Guardia di Finanza di Brescia ha scoperto un giro di denaro illecito di oltre un milione di euro, causato da operazioni di riciclaggio e frodi fiscali. Gli investigatori hanno individuato trasferimenti di fondi verso paesi asiatici e un sistema di fatture false che coinvolgeva più di 250 milioni di euro. Un’azienda locale avrebbe utilizzato queste pratiche per nascondere ricavi e ridurre le imposte dovute.

Brescia Smascherata: Un Milione di Euro Riciclato tra Asia e Fatture False. Brescia è al centro di un'operazione della Guardia di Finanza che ha svelato un giro di oltre un milione di euro di riciclaggio e frodi fiscali, coinvolgendo trasferimenti di denaro verso paesi asiatici e un sistema di fatture false per oltre 250 milioni di euro. Le indagini, condotte tra febbraio e marzo 2026, hanno portato alla luce due schemi illeciti distinti, uno legato ai servizi di pagamento e l'altro al settore edile, sollevando preoccupazioni sull'integrità del sistema economico locale. Il Money Transfer nell'Occhio del Ciclone.

La Guardia di Finanza di Brescia ha sequestrato 6,5 milioni di euro in un’operazione contro le false fatture e il riciclaggio.

Le autorità di Benevento hanno sequestrato oltre 1,1 milioni di euro in un’operazione contro il riciclaggio e l’emissione di fatture false nel settore dei rottami metallici.

