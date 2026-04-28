Dopo anni di assenza, il famoso detective a quattro zampe tornerà su una piattaforma di streaming con una nuova serie televisiva. La serie continuerà a seguire le avventure del gruppo di amici che risolvono misteri e affrontano situazioni insolite, sempre con l’obiettivo di scoprire la verità. La produzione rinnova il legame con i fan di tutte le età, proponendo nuovi episodi nel solco della tradizione.

Scoobie-Doo, where are you? Combattevano il crimine con il loro intuito e il loro complice lavoro di squadra. Shaggy, Velma, Scoobie, Fred e Daphne sono stati la nostra squadra del cuore, con un cartone animato a puntate che dagli Anni 70 ci ha fatto sognare. Netflix ha svelato il titolo ufficiale del progetto ispirato agli amati personaggi creati da Hanna-Barbera e condiviso il primo poster. Adesso tutto questo sta per tornare, in una nuova serie tv live action targata Netflix. Scopriamo le prime immagini, per la gioia di tutti i fan del cartone. La nuova serie live-action. Netflix ha condiviso il primo poster ufficiale della serie live-action ispirata ai personaggi di Hanna-Barbera rivelandone inoltre il titolo: Scooby-Doo: Origins.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Scoobie-Doo non ci ha mai lasciati davvero e ora prepariamoci al suo ritorno nella nuova serie tv Netflix

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