Mckenna Grace entra nella Mystery Inc | la star di Ghostbusters sarà Daphne nella serie live-action di Scooby-Doo su Netflix
Mckenna Grace si unisce al cast di Scooby-Doo su Netflix, dove interpreterà Daphne Blake. La decisione è stata presa dopo aver visto la giovane attrice in ruoli di successo come quello in Ghostbusters. La serie live-action, composta da otto episodi, sarà prodotta da Berlanti Productions. La sua presenza porta un volto nuovo a uno dei personaggi più amati del franchise.
Il reboot live-action di Scooby-Doo ha finalmente trovato il suo primo volto protagonista. Come riportato in esclusiva da Deadline, Mckenna Grace è stata scelta per interpretare Daphne Blake nella serie in otto episodi sviluppata da Berlanti Productions per Netflix. L’attrice, già veterana del genere grazie a Ghostbusters: Legacy e prossima a lottare contro Ghostface in Scream 7, guiderà questa nuova iterazione del celebre franchise targato Hanna-Barbera. La nuova serie, scritta da Josh Appelbaum e Scott Rosenberg ( Cowboy Bebop ), si propone come una origin story dai toni marcatamente misteriosi. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Mckenna Grace nel ruolo di Daphne nella serie live-action di Netflix Scooby-Doo
