L’attore comico Will Ferrell interpreterà un ex leggenda del golf in circa del suo riscatto sportivo. The Hakw sarà la nuova serie tv comedy targata Netflix in cui l’attore farà ufficialmente il suo ritorno artistico. Scopriamo insieme la sinossi del prodotto seriale e le prime indiscrezioni sull’uscita. Una leggenda del golf pronta al riscatto. Will Ferrell, la star comica di Elf, si prepara al debutto come protagonista assoluto di una serie televisiva comedy con The Hawk, una nuova produzione targata Netflix in arrivo la prossima estate. La piattaforma ha recentemente diffuso il primo teaser trailer del progetto, che segna il ritorno dell’attore in un ruolo di primo piano, questa volta dedicato al piccolo schermo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘The Hawk’: il ritorno di Will Ferrell nella nuova serie Netflix

Articoli correlati

Will Ferrell annuncia il ritorno su Netflix nella serie The HawkLa nuova serie Netflix è pronta a rilanciare la figura di Ferrell come re della commedia dopo che per anni ha dominato il box-office americano con i...

Daredevil: Rinascita 3 vedrà il ritorno di altri personaggi delle serie Netflix?Dopo il debutto di Jessica Jones previsto per questa seconda stagione, pare che i Marvel Studios richiameranno anche altri personaggi che erano...

Tutti gli aggiornamenti su The Hawk

Temi più discussi: ‘The Hawk’, il ritorno di Will Ferrell in una nuova serie Netflix; Will Ferrell annuncia il ritorno su Netflix nella serie The Hawk; The Hawk: Will Ferrell è una leggenda del golf nel teaser trailer della nuova serie in arrivo su Netflix; Will Ferrell torna con The Hawk, la nuova comedy sul golf in arrivo su Netflix - Radio Globo.

Will Ferrell annuncia il ritorno su Netflix nella serie The HawkWill Ferrell ha annunciato il suo grande ritorno con la serie The Hawk, con cui chiaramente intende riaffermare il suo strapotere anche sul piccolo schermo dopo aver dominato il box-office americano p ... msn.com

The Hawk: Will Ferrell è una leggenda del golf nel teaser trailer della nuova serie in arrivo su NetflixConosciamo finalmente il titolo della comedy a tema golf con protagonista Will Ferrell, The Hawk, e sappiamo quando uscirà su Netflix: tutte le anticipazioni e il teaser trailer italiano. comingsoon.it

Semina del nuovo pascolo con Väderstad Seed Hawk e Fendt in Australia …Da @James Stacey #NewsAgricoltura - facebook.com facebook

Tua's a Hawk ... x.com