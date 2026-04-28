Scontro violento ad Albaro | due motociclisti feriti dopo il crash

Da ameve.eu 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due motociclisti sono rimasti feriti in uno scontro tra due veicoli di grossa cilindrata avvenuto ad Albaro lunedì 27 aprile. L’incidente ha coinvolto due motocicli e si è verificato in una zona trafficata della città. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Le condizioni dei feriti non sono state rese note.

? Cosa sapere Due motociclisti feriti dopo scontro tra mezzi di grossa cilindrata ad Albaro lunedì 27 aprile.. I feriti sono stati trasportati al San Martino e al Galliera con codice giallo.. Due motociclisti sono finiti in ospedale a Genova dopo un violento impatto tra due mezzi di grossa cilindrata avvenuto lunedì 27 aprile alle ore 14:30, nel quartiere Albaro. Il sinistro si è verificato all’incrocio tra via Federico Ricci e via Bocchella, in un punto caratterizzato dalla presenza di uno stop. Le dinamiche che hanno portato alla collisione tra i due veicoli sono attualmente oggetto di accertamento. Sul luogo dell’accaduto sono intervenute tempestivamente le ambulanze 551 e 552 della Croce Gialla, inviate dal servizio 118 con una segnalazione di codice rosso.🔗 Leggi su Ameve.eu

scontro violento ad albaro due motociclisti feriti dopo il crash
© Ameve.eu - Scontro violento ad Albaro: due motociclisti feriti dopo il crash

Notizie correlate

Scontro violento sull’Aurelia: due feriti dopo l’uscita di strada? Cosa sapere Due feriti in codice giallo all'ospedale San Paolo dopo l'incidente sull'Aurelia oggi pomeriggio.

Albaro, scontro tra scooter: tre feriti e via Don Minzoni bloccata? Cosa sapere Scontro tra due scooter ad Albaro giovedì 23 aprile ferisce tre persone.

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.