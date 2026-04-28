Scontro violento ad Albaro | due motociclisti feriti dopo il crash

Due motociclisti sono rimasti feriti in uno scontro tra due veicoli di grossa cilindrata avvenuto ad Albaro lunedì 27 aprile. L’incidente ha coinvolto due motocicli e si è verificato in una zona trafficata della città. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Le condizioni dei feriti non sono state rese note.

? Cosa sapere Due motociclisti feriti dopo scontro tra mezzi di grossa cilindrata ad Albaro lunedì 27 aprile.. I feriti sono stati trasportati al San Martino e al Galliera con codice giallo.. Due motociclisti sono finiti in ospedale a Genova dopo un violento impatto tra due mezzi di grossa cilindrata avvenuto lunedì 27 aprile alle ore 14:30, nel quartiere Albaro. Il sinistro si è verificato all’incrocio tra via Federico Ricci e via Bocchella, in un punto caratterizzato dalla presenza di uno stop. Le dinamiche che hanno portato alla collisione tra i due veicoli sono attualmente oggetto di accertamento. Sul luogo dell’accaduto sono intervenute tempestivamente le ambulanze 551 e 552 della Croce Gialla, inviate dal servizio 118 con una segnalazione di codice rosso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro violento ad Albaro: due motociclisti feriti dopo il crash Notizie correlate Scontro violento sull’Aurelia: due feriti dopo l’uscita di strada? Cosa sapere Due feriti in codice giallo all'ospedale San Paolo dopo l'incidente sull'Aurelia oggi pomeriggio. Albaro, scontro tra scooter: tre feriti e via Don Minzoni bloccata? Cosa sapere Scontro tra due scooter ad Albaro giovedì 23 aprile ferisce tre persone.