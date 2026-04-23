Albaro scontro tra scooter | tre feriti e via Don Minzoni bloccata

Giovedì 23 aprile, ad Albaro, due scooter sono entrati in collisione, causando il ferimento di tre persone. L’incidente ha provocato la chiusura temporanea di via Don Minzoni, dove sono intervenute la Croce Bianca e la Polizia Locale per gestire la situazione. La strada rimane bloccata mentre proseguono le operazioni di soccorso e ricostruzione dell’accaduto.

? Cosa sapere Scontro tra due scooter ad Albaro giovedì 23 aprile ferisce tre persone.. Via Don Minzoni risulta bloccata per gli interventi della Croce Bianca e Polizia Locale.. Tre persone ferite e il blocco di un incrocio ad Albaro: lo scontro tra due scooter in via Righetti, all’altezza dell’intersezione con via Don Minzoni, è avvenuto questo giovedì 23 aprile 2026 intorno alle ore 15. La dinamica del sinistro, avvenuta in direzione levante, vede coinvolti due mezzi a due ruote. Secondo quanto emerso, uno dei due scooter stava effettuando una manovra di svolta per immettersi in via Don Minzoni quando si è verificato l’impatto con il secondo motociclista che procedeva nella medesima direzione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Albaro, scontro tra scooter: tre feriti e via Don Minzoni bloccata Notizie correlate Incidente in via Sampolo, scontro fra due auto e uno scooter: tre feritiUn incidente si è verificato stamattina, attorno alle 8, in via Sampolo, nei pressi della scuola Trieste. Viale Petrarca, scontro tra scooter nella notte: feriti due ragazziTre persone sono state soccorse di cui due accompagnate in ospedale con un politrauma.