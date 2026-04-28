Scontro tra treni in Indonesia 14 morti e oltre 80 feriti | Ci sono sopravvissuti intrappolati fra le lamiere

Un incidente ferroviario si è verificato nei pressi di Giacarta, in Indonesia, coinvolgendo due treni. Secondo le autorità, ci sono almeno 14 persone decedute e oltre 80 ferite. Un treno a lunga percorrenza ha urtato un convoglio rimasto fermo sui binari. Sul luogo sono stati segnalati sopravvissuti intrappolati tra le lamiere e il presidente ha disposto l'apertura di un’indagine ufficiale sull’accaduto.

Scontro tra treni vicino a Giacarta, in Indonesia: almeno 14 morti e più di 80 feriti. Un convoglio fermo è stato colpito da un treno a lunga percorrenza, il presidente ha ordinato l'apertura di un'indagine sull'incidente. Soccorritori al lavoro per liberare i sopravvissuti intrappolati tra le lamiere.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Scontro fra treni in Indonesia: il bilancio sale ancora, 14 morti e 84 feritiIl presidente indonesiano Prabowo Subianto ha ordinato un'indagine sulla collisione tra due treni avvenuta ieri sera vicino a Giacarta, che ha... Violento scontro tra due treni in Danimarca: “Ci sono diversi feriti”Due treni regionali si sono scontrati questa mattina a Kagerup, a circa 50 km a nord da Copenaghen in Danimarca. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Urto tra treni, disagi sulla linea Milano-Genova: ritardi e cancellazioni; Scontro tra due treni in Danimarca: sale a 17 il bilancio dei feriti, 5 sono gravi; Scontro tra due treni in Danimarca, il bilancio dei feriti sale a 17; Scontro fra treni in Danimarca, 17 feriti. Scontro fra treni in Indonesia: il bilancio sale ancora, 14 morti e 84 feritiIl presidente indonesiano Prabowo Subianto ha ordinato un'indagine sulla collisione tra due treni avvenuta ieri sera vicino a Giacarta, che ha causato almeno 14 morti e 84 feriti secondo l'ultimo bila ... ilgiorno.it Scontro tra treni in Indonesia: 14 morti e 84 feriti vicino a GiacartaScontro tra treni in Indonesia: il presidente ordina un'indagine mentre il bilancio sale a 14 morti e 84 feriti ... it.blastingnews.com L'INCIDENTE SULLA A19, IN DIREZIONE PALERMO: TRE LE PERSONE FERITE | Scontro ad Altavilla Milicia: i dettagli leggi --> https://www.teleone.it/2026/04/28/scontro-sulla-a19-ad-altavilla-milicia-tre-feriti-e-traffico-in-tilt-verso-palermo - facebook.com facebook Scontro sul Patto di Stabilità. Salvini: “Dobbiamo uscire”. Tajani: “No, usiamo il Mes” x.com