Nella serata di ieri, due treni sono entrati in collisione nei pressi di Giacarta, in Indonesia. L’incidente ha provocato almeno 14 vittime e 84 feriti, secondo le autorità. Il presidente del paese ha disposto l’apertura di un’indagine ufficiale per chiarire le cause dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. I soccorsi sono intervenuti sul posto per prestare assistenza ai feriti e per recuperare le persone coinvolte.

Il presidente indonesiano Prabowo Subianto ha ordinato un'indagine sulla collisione tra due treni avvenuta ieri sera vicino a Giacarta, che ha causato almeno 14 morti e 84 feriti secondo l'ultimo bilancio. Le operazioni di soccorso su vasta scala sono proseguite fino a stamattina vicino alla stazione di Bekasi Timur, 25 km a est della capitale dell'Indonesia, dove si è verificato l'incidente quando un treno pendolare fermo è stato urtato da uno a lunga percorrenza. Tutte le vittime si trovavano a bordo del convoglio urtato, mentre i circa 240 passeggeri dell'altro treno sono stati tutti evacuati in sicurezza. La collisione sarebbe avvenuta intorno alle 20:40 ora locale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scontro fra treni in Indonesia: il bilancio sale ancora, 14 morti e 84 feriti

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