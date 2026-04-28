Nella notte, un incidente ferroviario si è verificato nei pressi di Giacarta, causando la morte di 14 persone. Le autorità hanno confermato il bilancio delle vittime senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente. Le operazioni di soccorso sono in corso, mentre le indagini per chiarire le cause sono ancora in corso. Non sono stati resi noti ulteriori aggiornamenti sulla situazione.

Sono 14 le persone morte a causa di un incidente ferroviario che si è verificato nella notte nei pressi di Giacarta, in Indonesia. La conferma è arrivata da Bobby Rasyidin, CEO della compagnia ferroviaria statale PT Kereta Api Indonesia. I corpi sono stati trasportati in ospedale per l’identificazione. L’incidente è avvenuto lunedì, quando un treno a lunga percorrenza si è scontrato con la carrozza di coda di un treno pendolare fermo alla stazione di Bekasi Timur, alla periferia di Giacarta. Oltre 80 i feriti. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Indonesia: scontro tra treni a Giacarta, 14 morti

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