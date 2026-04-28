Due fiction italiane si trovano a competere nello stesso orario in televisione: una è andata in onda su Canale 5, l'altra su Rai 1. La prima è una serie ambientata in un quartiere romano, mentre la seconda segue le vicende di una famiglia nei primi anni ’60. Questa sfida tra programmi di generi diversi interessa anche la distribuzione degli spazi nelle reti nazionali.

? Cosa sapere I Cesaroni su Canale 5 sfidano La Buona Stella di Miriam Dalmazia su Rai 1.. La competizione tra le fiction influenza la distribuzione degli spazi televisivi nel palinsesto nazionale.. I dati degli ascolti televisivi riferiti al 27 aprile mostrano una serata di grandi sfide tra i canali principali, con Claudio Amendola e il cast de I Cesaroni che cercano un riscatto dopo le difficoltà della scorsa settimana proprio contro la fiction La Buona Stella su Rai 1. Sedetevi comodi, perché tra i salotti televisivi di ieri sera c’è stato un bel fermento. Immaginate la scena: da una parte, l’atmosfera familiare di Canale 5 che punta tutto sulla terza puntata de I Cesaroni, sperando in quel miracolo di share necessario per superare il precedente flop.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro tra fiction: I Cesaroni sfidano La Buona Stella per il podio

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