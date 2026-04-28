Scontro in via Tonale | 25enne ferito gravemente tra monopattino e moto

Un incidente si è verificato in via Tonale, coinvolgendo un monopattino e una moto. Un giovane di 25 anni è rimasto gravemente ferito e trasportato all'ospedale Niguarda. L’incidente si aggiunge a una serie di collisioni che stanno portando il governo a valutare nuove normative sulle modalità di circolazione di veicoli leggeri e motoveicoli.

? Cosa sapere Scontro in via Tonale tra monopattino e moto ferisce un 25enne al Niguarda.. L'incidente rientra nella serie di collisioni che spingono il governo verso nuove regole.. Un venticinquenne è stato trasportato d’urgenza al Niguarda in codice rosso dopo lo scontro avvenuto ieri a mezzogiorno in via Tonale tra un monopattino elettrico e una motocicletta. Il giovane, rimasto vittima dell’impatto, ha riportato un trauma cranico insieme a diverse lesioni agli arti inferiori. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso di Areu per prestare le prime cure, mentre la polizia locale ha preso in carico l’area per ricostruire l’accaduto. Il conducente della moto, un uomo di 62 anni, ha invece subito una ferita al braccio ed è stato ricoverato presso il Fatebenefratelli con una classificazione di codice giallo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro in via Tonale: 25enne ferito gravemente tra monopattino e moto Notizie correlate Schianto in via Tonale tra monopattino e moto: due feriti, gravissimo un 25enneMilano, 27 aprile 2026 – Lo schianto all’incrocio, il volo sull’asfalto e un bilancio totale di due feriti. Leggi anche: Incidente a Milano, schianto tra una moto e un monopattino: gravissimo un 25enne Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Schianto in via Tonale tra monopattino e moto: due feriti, gravissimo un 25enne; Scontro tra monopattino e moto a Milano: due feriti, uno grave; Scontro sulla statale 42 del Tonale, ferito centauro 34enne; Monopattino si scontra con moto, grave un 25enne. Schianto in via Tonale tra monopattino e moto: due feriti, gravissimo un 25enneGrave incidente a Milano nella mattinata del 27 aprile: i due mezzi si sono scontrati ad un incrocio. Trauma cranico per il giovane, meno serie le condizioni invece del centauro 62enne ... ilgiorno.it Scontro tra monopattino e moto a Milano: due feriti, uno graveL'impatto ha fatto sbalzare entrambi i conducenti sull'asfalto. Uno è stato ricoverato in codice rosso al Niguarda ... msn.com Scontro sul Patto di Stabilità. Salvini: “Dobbiamo uscire”. Tajani: “No, usiamo il Mes” x.com CASO VENEZI, SCONTRO POLITICO: MARTELLA E BOLDRIN ATTACCANO VENTURINI Si accende il confronto politico attorno al cosiddetto “caso Venezi”, con un botta e risposta che coinvolge esponenti di primo piano del panorama locale. Al centro della - facebook.com facebook