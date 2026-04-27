Schianto in via Tonale tra monopattino e moto | due feriti gravissimo un 25enne

Un incidente si è verificato oggi in via Tonale a Milano, coinvolgendo un monopattino e una moto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato due persone in ospedale. Uno dei feriti, un uomo di 25 anni, si trova in condizioni gravissime. L’incidente è avvenuto all’incrocio, dove si sono verificati anche danni materiali. La dinamica esatta è al vaglio delle forze dell’ordine.

Milano, 27 aprile 2026 – Lo schianto all’incrocio, il volo sull’asfalto e un bilancio totale di due feriti. Di cui uno in condizioni molto serie. Un ragazzo di 25 anni è rimasto gravemente ferito dopo che, a bordo di un monopattino, si è scontrato con un motociclista. L'incidente è avvenuto poco dopo le 12 di questa mattina a Milano. Il giovane stava percorrendo via Tonale quando, per cause ancora da accertare, all’incrocio con via Sammartini è finito contro una moto condotta da un uomo di 62 anni. La dinamica e i soccorsi. Ad avere la peggio è stato il più giovane dei due: a seguito della caduta, ha battuto la testa riportando un trauma cranico, oltre ad altri traumi alle gambe.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Schianto in via Tonale tra monopattino e moto: due feriti, gravissimo un 25enne Notizie correlate Leggi anche: Incidente a Milano, schianto tra una moto e un monopattino: gravissimo un 25enne Schianto tra auto e moto: 25enne in ospedaleMacerata, 27 aprile 2025 – Incidente tra auto e moto questa mattina in via Spalato, intorno alle 8. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Si cala dalla grondaia per raggiungere gli amici: ragazzo precipita dal quarto piano dell'albergo - BresciaToday. Schianto in via Tonale tra monopattino e moto: due feriti, gravissimo un 25enneGrave incidente a Milano nella mattinata del 27 aprile: i due mezzi si sono scontrati ad un incrocio. Trauma cranico per il giovane, meno serie le condizioni invece del centauro 62enne ... ilgiorno.it Incidente a Milano, schianto tra una moto e un monopattino: gravissimo un 25enneÈ successo in via Tonale nella tarda mattinata di lunedì 27 aprile. Gravissimo un ragazzo, ferito anche il motociclista 62enne ... milanotoday.it