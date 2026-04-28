Scontro frontale con un camion automobilista ferita e strada Vignolese paralizzata
questa mattina alle 10.30 circa, un incidente si è verificato su via Modenese, all'altezza di Ponte Guerro. una donna alla guida di una ford ha perso il controllo e si è scontrata frontalmente con un camion che viaggiava nella direzione opposta. l’impatto ha causato ferite alla conducente, mentre la strada vignolese è rimasta bloccata per diverse ore. sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.
Erano passate da poco le 10.30 questa mattina quando una Ford guidata da una donna, che procedeva su via Modenese all'altezza di Ponte Guerro in direzione Spilamberto all'altezza del civico 3579, ha impattato in maniera semi-frontale un camion che circolava in direzione Modena. L'auto avrebbe.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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