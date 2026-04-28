Scontro frontale con un camion automobilista ferita e strada Vignolese paralizzata

questa mattina alle 10.30 circa, un incidente si è verificato su via Modenese, all'altezza di Ponte Guerro. una donna alla guida di una ford ha perso il controllo e si è scontrata frontalmente con un camion che viaggiava nella direzione opposta. l’impatto ha causato ferite alla conducente, mentre la strada vignolese è rimasta bloccata per diverse ore. sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.