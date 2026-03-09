Frontale fra un' auto e un furgone automobilista ferita e Vignolese bloccata

Oggi nel pomeriggio si è verificato un incidente lungo via Vinglese, vicino a San Donnino di Modena. Un'auto e un furgone sono entrati in collisione frontale, provocando il ferimento di un automobilista. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, mentre il traffico è stato temporaneamente bloccato. La strada è rimasta chiusa per le operazioni di soccorso e i rilievi.

Lo scontro all'altezza di San Donnino. Sul poto 118, Vigili del Fuoco e Polizia Locale. Forti ralletamenti anche in autostrada Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo via Vinglese, all'altezza di San Donnino di Modena. E' accaduto intorno alle ore 17, in un tratto in semicurva nei pressi della rotatoria con strada Gherbella. Secondo quanto è stato possibile ricostruire sul posto in prima battuta, un furgone cassonato che procedeva in direzione della rotatoria avrebbe invaso la corsia opposta in maniera improvvisa e inspiegabile. Il mezzo ha quindi centrato frontalmente una Volkswagen che viaggiava verso San Damaso. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

