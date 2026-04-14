Incidente a Leini | scontro frontale tra auto e camion donna in ospedale e strada chiusa a lungo
Nel pomeriggio di ieri, lunedì 13 aprile 2026, si è verificato un incidente lungo strada Fantasia a Leini. Si è trattato di uno scontro frontale tra un’auto e un camion. Una donna coinvolta nell’incidente è stata trasportata in ospedale. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore mentre le autorità intervenivano sul luogo dell’accaduto.
Un incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 13 aprile 2026, lungo strada Fantasia a Leini. Per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrati frontalmente un’auto Fiat Bravo e un camion che viaggiavano in direzioni opposte. Ad avere la peggio è stata la conducente della.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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Incidente frontale tra camion e autocarro sulla nuova strada del Santo. Morto un 50enne, gravissima una donna. Regionale chiusa e codeLOREGGIA (PADOVA) - Violento incidente frontale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 10 aprile, sulla Regionale 308, nota anche come nuova strada...
Un grave incidente stradale si è verificato ieri a Santa Lucia di Serino. Un ragazzo di 19 anni, originario di Serino, è attualmente ricoverato presso l’ospedale Moscati, dove si trova in terapia intensiva post operatoria, dopo aver perso il controllo della sua m - facebook.com facebook
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