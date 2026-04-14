Incidente a Leini | scontro frontale tra auto e camion donna in ospedale e strada chiusa a lungo

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 13 aprile 2026, si è verificato un incidente lungo strada Fantasia a Leini. Si è trattato di uno scontro frontale tra un’auto e un camion. Una donna coinvolta nell’incidente è stata trasportata in ospedale. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore mentre le autorità intervenivano sul luogo dell’accaduto.