Incidente a Leini | scontro frontale tra auto e camion donna in ospedale e strada chiusa a lungo

Da torinotoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 13 aprile 2026, si è verificato un incidente lungo strada Fantasia a Leini. Si è trattato di uno scontro frontale tra un’auto e un camion. Una donna coinvolta nell’incidente è stata trasportata in ospedale. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore mentre le autorità intervenivano sul luogo dell’accaduto.

Un incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 13 aprile 2026, lungo strada Fantasia a Leini. Per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrati frontalmente un’auto Fiat Bravo e un camion che viaggiavano in direzioni opposte. Ad avere la peggio è stata la conducente della.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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