Scontro frontale a Campagnatico | 4 feriti e un Pegaso in volo

Nella giornata del 27 aprile, un incidente frontale ha coinvolto due auto a Campagnatico, causando quattro feriti. Tra questi, un uomo in condizioni gravi è stato trasportato in ospedale con un elicottero Pegaso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e verificare le dinamiche dell’incidente. La polizia ha avviato le indagini per accertare le cause dello scontro.

? Cosa sapere Scontro tra due auto a Campagnatico il 27 aprile con quattro feriti.. Un conducente in condizioni critiche viene trasportato in ospedale tramite elicottero Pegaso.. Lunedì 27 aprile, nei pressi della località Arcille nel territorio di Campagnatico, un violento scontro frontale tra due automobili ha causato quattro feriti, con uno dei conducenti in condizioni critiche. Il sinistro, avvenuto lungo la strada che collega le frazioni del comune, ha trasformato in un istante la tranquillità della zona rurale. L’impatto tra i due mezzi è stato così severo da richiedere l’intervento immediato delle squadre di soccorso. Sul posto sono...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro frontale a Campagnatico: 4 feriti e un Pegaso in volo Notizie correlate Leggi anche: Grosseto: muore nello scontro frontale tra auto sulla provinciale a Campagnatico. Ci sono anche tre feriti Terribile incidente: scontro frontale tra due auto. Tre feriti in codice rosso, uno trasportato a Firenze con PegasoCapraia e Limite, 7 febbraio 2026 – Terribile incidente frontale nel pomeriggio di oggi, sabato 7 febbraio, lungo via Limitese a Capraia. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Muore nel frontale: tragico incidente, altri tre feriti; Grosseto: muore nello scontro frontale tra auto sulla provinciale a Campagnatico. Ci sono anche tre feriti; Frontale vicino ad Arcille: quattro feriti, uno grave. Interviene Pegaso – IL VIDEO; Grosseto, muore accanto alla moglie nello schianto in auto: il corpo recuperato tra le lamiere. Scontro frontale sulla statale del Brennero a Besenello: cinque feriti. https://www.ladige.it/territori/valsugana-primiero/2026/04/27/scontro-frontale-sulla-statale-del-brennero-a-besenello-cinque-feriti-1.4351012 - facebook.com facebook Scontro frontale tra auto e carro funebre, morta una donna e grave il nipote x.com