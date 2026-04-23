Scontro tra due treni in Danimarca il bilancio dei feriti sale a 17

Due treni regionali sono entrati in collisione questa mattina alle prime ore, intorno alle 6, in Danimarca. Il numero di persone ferite è salito a 17, con quattro di loro in condizioni gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori e le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro. La circolazione ferroviaria nella zona è stata temporaneamente sospesa.

Sale a 17 feriti, di cui quattro gravi, il bilancio dello scontro frontale fra due treni regionali in Danimarca avvenuto questa mattina verso le 6.30. Sul posto sono intervenuti diverse ambulanze ed un elicottero prestato dalle forze armate per portare i feriti in ospedale. Il premier svedese Ulf Kristeon ha offerto il suo supporto alla collega danese: "Questa mattina ho contattato il primo ministro danese Mette Frederiksen per offrire l'aiuto della Svezia nella gestione del tragico incidente ferroviario " ha dichiarato Kristeon, riportato dalla televisione di servizio pubblico svedese, Svt. Un centro di crisi con supporto psicologico è stato aperto nel comune nei pressi dell'incidente.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scontro tra due treni in Danimarca, il bilancio dei feriti sale a 17 Notizie correlate Scontro tra due treni in Danimarca, 'diversi feriti'Due treni regionali si sono scontrati questa mattina a Kagerup, a circa 50 km a nord da Copenaghen in Danimarca. Danimarca, scontro frontale tra due treni: diversi feritiÈ ancora provvisorio il bilancio dei feriti dello scontro frontale tra due treni avvenuto all'alba di giovedì 23 aprile 2026 in Danimarca, fra... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Danimarca, scontro tra due treni a Kagerup: diversi feriti; Urto tra treno merci e regionale, ripresa la circolazione dei treni tra Milano e Genova; Scontro frontale tra due treni in Danimarca a Kagerup, diversi feriti nell'incidente: attivato l'elisoccorso; Scontro tra due treni in Danimarca, diversi feriti. Scontro frontale tra treni in Danimarca: decine di feritiCoinvolti due treni locali sulla linea Gribsskov, a nord di Copenaghen. Quattro persone in ospedale in condizioni critiche ... italiaoggi.it Scontro fra treni regionali in Danimarca: diversi feriti, alcuni gravi. Le immagini dei convogli distruttiScontro tra due treni regionali questa mattina a Kagerup, a circa 50 chilometri da Copenaghen, in Danimarca. Secondo i servizi di emergenza locali, il bilancio provvisorio è di 17 feriti, di cui 4 in ... msn.com ULTIM'ORA Violento scontro tra due treni in Danimarca - facebook.com facebook Pietro Mattei, nipote di Enrico Mattei, porta lo scontro con il governo Meloni sul terreno più simbolico: l’uso del cognome di famiglia per il Piano Mattei, il progetto con cui Palazzo Chigi punta a rilanciare i rapporti tra Italia e Africa. x.com