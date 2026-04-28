Scontro fatale tra due auto Muore agricoltore tre feriti

Un incidente tra due automobili si è verificato a Campagnatico, provocando un decesso e tre persone ferite. Tra le vittime, un agricoltore che ha riportato ferite gravissime e che, nonostante i tentativi di rianimazione sul posto, è deceduto poco dopo. I sanitari hanno cercato di salvarlo con manovre di emergenza protratte nel tempo, senza riuscirci. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro.

CAMPAGNATICO Le sue condizioni sono apparse subito gravissime, ma i sanitari hanno tentato di strapparlo alla morte, con le manovre di rianimazione che sono andate avanti a lungo. Alla fine, però, si sono dovuti arrendere. Il cuore di Giorgio Donato, 70 anni, ha cessato di battere in quella strada di campagna, vicino ad Arcille. Tre invece le persone che sono rimaste ferite nel violento scontro tra le due auto: due donne di 65 e 68 anni e un uomo di 68 anni. Tra di loro anche la moglie della vittima, che era in auto insieme a lui. L’incidente è accaduto nel primo pomeriggio di ieri, poco dopo le 14, sulla strada provinciale Voltina, a poca distanza dalla frazione del comune di Campagnatico.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scontro fatale tra due auto. Muore agricoltore, tre feriti Notizie correlate Scontro tra due auto a Barbeano: tre feritiTre persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale avvenuto a Spilimbergo, nella frazione di Barbeano. Scontro tra due auto a Bucciano, tre feritiTre feriti è il bilancio di un sinistro stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi in via Sisto a Bucciano. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Scontro fatale tra due auto. Muore agricoltore, tre feriti; Tragedia sulla Sp 15: due morti e quattro feriti nel violento impatto tra due auto; Schianto fatale per un uomo di 70 anni; Nuovo incidente sulla superstrada del Liri, un morto e due feriti. Scontro fatale tra due auto. Muore agricoltore, tre feritiL’uomo, 70 anni, viaggiava su un’auto con la moglie che ora è al Misericordia. Altre due persone, un uomo e una donna, trasportate al pronto soccorso. lanazione.it Schianto fatale per un uomo di 70 anniCAMPAGNATICO: Inutili i tentativi di rianimazione. Nello scontro tra due auto sono rimaste ferite anche due donne e un uomo, trasferiti al pronto soccorso ... toscanamedianews.it Scontro fatale lungo la strada provinciale, comunità sconvolta e lutto cittadino annunciato - facebook.com facebook